Reprodução Ofoball

As supostas novas camisas e agasalhos do São Paulo vazaram na internet no último domingo (5). As imagens do que seriam os novos produtos do Tricolor foram publicados no perfil “Ofoball”, no Instagram.

As camisas e agasalhos seriam utilizadas em treinamentos e viagens do São Paulo. Não há qualquer confirmação por parte do clube sobre a veracidade das imagens.