Welington treina com o grupo no São Paulo e se aproxima de retorno 

O torcedor do São Paulo recebeu uma boa notícia na tarde desta quinta-feira, 9. O lateral-esquerdo Welington, que se recupera de lesão, participou das atividades com o restante do grupo e deu mais um passo para voltar a representar as cores do Tricolor. Contundido desde a partida de ida das quartas de final da Libertadores, diante do Palmeiras, o jovem desfalcou o time treinado por Hernán Crespo nos cinco jogos seguintes. Entre os outros lesionados, Marquinhos, Rigoni e Arboleda fizeram atividades de preparação física – os dois estrangeiros devem enfrentam o Fluminense, no próximo domingo, 12, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.