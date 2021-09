Lisca pede demissão do Vasco após sequência ruim na Série B: ‘O trabalho não funcionou’

Contratado no final de julho para substituir Marcelo Cabo, o profissional comandou o clube carioca em 12 partidas, colecionando 4 vitórias, 1 empate e 7 derrotas

EDUARDO VALENTE/ISHOOT/ESTADÃO CONTEÚDO Lisca pediu demissão do Vasco



O Vasco comunicou na tarde desta quarta-feira, 8, que o técnico Lisca não é mais funcionário do clube. Em nota oficial, o Cruz-Maltino afirma que foi o treinador que pediu o desligamento. Contratado no final de julho para substituir Marcelo Cabo, o profissional comandou o clube carioca em 12 partidas, colecionando 4 vitórias, 1 empate e 7 derrotas. Além da desclassificação na Copa do Brasil diante do São Paulo, o time também perdeu força na Série B do Campeonato Brasileiro. Atualmente, o conjunto vascaíno é apenas o nono colocado, com seis pontos a menos do rival Botafogo, que abre a zona de classificação para a Série A da próxima temporada.

Em vídeo, Lisca reconheceu que não conseguiu fazer um bom trabalho no Vasco e lamentou a trajetória curta no Gigante da Colina. “Realmente, tentamos de todas as maneiras buscar todos os objetivos do clube em um curto prazo de tempo que tínhamos para trabalhar. Infelizmente, os resultados não vieram e o nosso objetivo era de resultados em curtíssimo prazo. Como isso não aconteceu, estou me desligando do clube. Desejo um grande final de campeonato ao clube. Que consiga o acesso à Série A fazendo jogos melhores, o que não deu para fazer comigo. Foi uma oportunidade que eu busquei por 30 anos, que era estar em um clube como o Vasco, mas chegou o momento de ter a hombridade de reconhecer que o trabalho não funcionou. Por isso, tomei a decisão e estou aqui para agradecer toda torcida vascaína e a todos colaboradores. Espero poder voltar a este grande clube em uma outra situação.