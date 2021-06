São Paulo perde para o 4 de Julho por 3 a 2 e sai atrás na Copa do Brasil

Éder marcou os dois gols do Tricolor enquanto que Orejuela (contra), Gilmar Bahia e Rômulo foram responsáveis pelos tentos do time piauiense

Jogadores do 4 de Julho comemorando gol contra o São Paulo



Jogando com a equipe reserva, o São Paulo foi surpreendido e derrotado pelo 4 de Julho, do Piauí, em partida disputada na noite desta terça-feira, 1º. O confronto foi válido pela Copa do Brasil e a partida de volta será disputada na próxima terça, 8. O time do 4 de Julho jogou de igual pra igual e abriu o placar com um gol contra do zagueiro Orejuela. Nos minutos seguintes o São Paulo empatou e virou o jogo com o atacante Éder, mas viu o time piauiense igualar o marcador nos acréscimos do primeiro tempo com Gilmar Bahia. No segundo tempo, o Tricolor voltou mal e viu o 4 de Julho tomar a frente novamente com gol de Rômulo. A equipe do Piauí também teve chances de ampliar a vantagem, mas viu o goleiro Lucas Perri trabalhar bem. No fim do jogo, o time de Hernán Crespo chegou a marcar o gol de empate, mas a arbitragem marcou impedimento. Com isso, o São Paulo chega ao jogo da volta precisando vencer por dois gols de diferença para avançar direto enquanto que o 4 de Julho jogará pelo empate.