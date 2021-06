Real Madrid confirma retorno de Carlo Ancelotti para vaga de Zidane

O veterano treinador, que assinará um contrato válido por três temporadas, volta ao clube onde fez história ao conquistar a Liga dos Campeões em 2014, o décimo título do clube no torneio continental

EFE/EPA/CHRISTIAN BRUNA Carlo Ancelotti está de volta ao Real Madrid



O Real Madrid confirmou na tarde desta terça-feira, 1º, a contratação do técnico italiano Carlo Ancelotti, o escolhido para substituir o francês Zinedine Zidane, que se demitiu na semana passada. O veterano treinador, que assinará um contrato válido por três temporadas, volta ao clube onde fez história ao conquistar a Liga dos Campeões em 2014, o décimo título do Real Madrid no torneio continental, além da Copa do Rei, da Supercopa Europeia e do Mundial de Clubes do mesmo ano.

O italiano ainda tinha contrato com o Everton (ING), mas, após receber a proposta do Real Madrid, pediu a liberação e chegou a um acordo para voltar ao futebol espanhol. Em comunicado, o Real Madrid informou que na quarta-feira, 2, será realizado o evento de assinatura do contrato junto ao presidente Florentino Pérez, seguido de uma entrevista coletiva de Ancelotti. O técnico assume o time espanhol após a disputa da Eurocopa, marcada para começar no dia 11 deste mês e para ser finalizada no dia 11 de julho.