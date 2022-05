São Paulo reencontra zagueiro Maicon em clássico contra o Santos; veja escalações 

Hoje representando as cores do Peixe, o zagueiro teve passagem marcante pelo Tricolor em 2016, quando chegou a ser contratado em definitivo por R$ 22 milhões

Divulgação SPFC Maicon passou pelo São Paulo entre 2016 e 2017



São Paulo e Santos se enfrentam a partir das 20 horas (de Brasília) desta segunda-feira, 2, no Estádio do Morumbi, no fechamento da quarta rodada do Campeonato Brasileiro 2022. Mais do que o sabor especial de um clássico, o San-São vai marcar alguns reencontros, como o do zagueiro Maicon com seu ex-clube. Hoje representando as cores do Peixe, o defensor teve passagem marcante pelo Tricolor em 2016, quando chegou por empréstimo juntou ao Porto, encantou a torcida são-paulina com boas atuações e foi contratado em definitivo por R$ 22 milhões – ele é a quinta aquisição mais cara da história da agremiação.

Na ocasião, mesmo retornando ao Brasil sem criar muita expectativa, Maicon ganhou o carinho dos são-paulinos por suas exibições consistentes, ajudando o time ir até a semifinal da Libertadores da América de 2016. Depois de ser comprado, no entanto, o zagueiro passou a cometer algumas falhas e foi negociado com o Galatasaray por R$ 25 milhões, em 2017. Após jogar na equipe turca, o defensor ainda vestiu a camisa do Al-Nassr FC (Arábia Saudita) e retornou ao futebol brasileiro para jogar no Cruzeiro. Sem conseguir emplacar na Raposa, ele migrou para o Santos, onde já fez sete partidas.

Ex-companheiro de Maicon, Rogério Ceni tentará incomodar a defesa do Santos com seu time titular. Apostando no que tem de melhor, o treinador deve escalar o Tricolor com: Jandrei; Rafinha, Diego Costa, Léo e Wellington; Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Alisson e Igor Gomes; Eder e Calleri. O Peixe, comandado por Fabián Bustos, por sua vez, tem como provável equipe: João Paulo; Madson, Maicon, Eduardo Bauermann e Lucas Pires; Rodrigo Fernández, Vinícius Zanocelo, Lucas Braga (Lucas Barbosa) e Jhojan Julio; Léo Baptistão (Ricardo Goulart) e Marcos Leonardo.

Vale lembrar que os dois rivais têm baixas consideráveis. No São Paulo, Gabriel Sara foi diagnosticado com uma lesão no tornozelo direito, passou por cirurgia e será desfalque por um bom período. Já o jovem Ângelo, um dos principais jogadores do Santos, está fora por um problema em sua coxa direita. A vitória vale a quarta posição para o Tricolor, que coleciona um triunfo, um empate e uma derrota na competição. Já o Peixe, que está invicto no torneio, pode reassumir a liderança em caso de vitória no Morumbi.