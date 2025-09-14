São Paulo vence o Botafogo em casa com gol de Dinenno no Campeonato Brasileiro

A vitória encerra um tabu de cinco anos na rivalidade entre o tricolor paulista e o clube carioca; o São Paulo vai aos 35 pontos e se mantém firme na briga por uma vaga na próxima Libertadores na 7ª colocação do Brasileirão

VINICIUS NUNES/AGÊNCIA F8/ESTADÃO CONTEÚDO O argentino aproveitou um cruzamento de Enzo Díaz, se antecipou à zaga e tocou para o fundo das redes



O São Paulo venceu o Botafogo por 1 a 0 neste domingo (14), no Estádio do Morumbi em duelo válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2025. Dinenno, aos 6 minutos de jogo, marcou o gol tricolor na partida. Com o resultado, o São Paulo vai aos 35 pontos e se mantém firme na briga por uma vaga na próxima Libertadores na sétima colocação do Brasileirão. O Botafogo segue em sexto com também 35 pontos, mas dois jogos a menos que o tricolor. A vitória também encerra um tabu de cinco anos nesta rivalidade. De lá para cá, eram cinco derrotas e cinco empates em 10 jogos contra o Glorioso.

Gol da vitória

Dinenno abriu o placar logo aos 6 minutos de jogo. O argentino, titular apenas por conta das lesões de Calleri, Ryan Francisco e André Silva, aproveitou um cruzamento de Enzo Díaz, se antecipou à zaga e tocou para o fundo das redes. O argentino não marcava um gol desde agosto de 2024, quando ainda atuava no Cruzeiro. Desde então, ele havia feito apenas 12 jogos por conta de uma grave lesão no joelho. E agora marcou pela primeira vez com a camisa tricolor.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O ritmo do São Paulo baixou no primeiro tempo, mas o Botafogo, ainda ferido pela eliminação da Copa do Brasil no meio de semana para o Vasco e repleto de reservas, não conseguiu impor-se no campo. Enzo Díaz ainda chegou a acertar a trave em uma cobrança de falta para o tricolor.

Na etapa final, novamente domínio dos mandantes. Davide Ancelotti tentou mudar o time, mas as alterações não surtiram o efeito desejado. Mesmo assim, o Botafogo chegou a quase empatar e levou perigo ao gol de Rafael. Enquanto isso, o São Paulo quase chegou ao segundo gol com Rigoni, que fez sua reestreia no clube vindo do banco de reservas. O argentino, já nos acréscimos, saiu na cara do goleiro e chutou na trave, quase ampliando o placar.

Gol

Dinenno, aos 6 do 1º tempo

Próximos jogos

O São Paulo volta a campo na quinta-feira, no Equador, no duelo de ida das quartas de final da Libertadores contra a LDU, às 19h30;

Já o Botafogo recebe o Mirassol no Nilton Santos na quarta-feira, às 19h30, em jogo atrasado do Brasileirão.



*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Carol Santos