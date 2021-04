São Paulo volta a autorizar prática de futebol e outros esportes profissionais a partir do dia 11

Permissão de partidas, que não poderão ter torcida, passa a valer no dia em que Estado avança para fase vermelha do Plano SP

Futebol e outros esportes profissionais poderão voltar a funcionar



O Governo de São Paulo anunciou nesta sexta-feira, 9, que o futebol e outros esportes profissionais poderão voltar a ser realizados no Estado a partir da próxima segunda-feira, 11, dia no qual a unidade federativa avança para a fase vermelha do Plano SP contra o coronavírus. As partidas deverão continuar sem torcida e poderão ser realizadas somente após as 20h, devendo seguir protocolos sanitários mais rígidos. “Lembrando que esse foi fruto de um entendimento entre a Federação Paulista de Futebol com o Ministério Público. Nós tínhamos a recomendação do Centro de Contingência em relação a partidas sem público permitidas com protocolos sanitários, o Ministério Público de São Paulo entendeu uma recomendação diferente, amadureceu ao longo dessas últimas semanas, e com novos protocolos. Com este horário de 20h autoriza novamente a volta do esporte coletivo profissional”, pontuou o vice-governador Rodrigo Garcia.

O Campeonato Paulista de futebol foi oficialmente suspenso no dia 15 de março, momento no qual o estado entrou na fase emergencial contra a Covid-19. No período de paralisação, duas partidas chegaram a ser realizadas no estado do Rio de Janeiro e a Federação Paulista realizou reuniões virtuais com os clubes, sindicatos de atletas, de árbitros e de treinadores para desenhar novas medidas de proteção contra a doença. Entre elas, estão a organização de ambientes controlados para isolamento de clubes em centros de treinamento ou hotéis, maior frequência de testagem e diminuição de pessoas nos jogos.