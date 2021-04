Supercopa do Brasil: Flamengo tem desfalque de peso para final contra o Palmeiras

Confira a lista de relacionados pelo Rubro-Negro carioca para o confronto diante do Alviverde, marcado para o próximo domingo, 11, no Mané Garrincha

FCESAR/O FOTOGRÁFICO/ESTADÃO CONTEÚDO Pedro durante partida entre Flamengo e Bahia



O Flamengo divulgou na manhã desta sexta-feira, 9, a lista de relacionados para a partida diante do Palmeiras, marcada para este domingo, 11, no Mané Garrincha, em Brasília, pela Supercopa do Brasil – o campeonato será resolvido em jogo único. O principal desfalque entre os convocados do treinador Rogério Ceni é o centroavante Pedro, que até se recuperou de uma lesão e treinou com o restante do grupo, mas sequer ficará no banco de reservas diante dos paulistas.

O embate entre Flamengo e Palmeiras era incerto até a manhã de hoje, quando o Supremo Tribunal de Justiça (STJ) derrubou a liminar do TRF-1, suspendeu o lockdown e manteve a final para o Mané Garrincha. Assim, um provável Flamengo para o jogo diante do Palmeiras tem: Diego Alves, Isla, Willian Arão e Rodrigo Caio, Filipe Luís, Gerson, Diego, De Arrascaeta e Everton Ribeiro; Bruno Henrique e Gabigol .