São Paulo x Palmeiras: Tricolor não vence Choque-Rei como mandante há 4 anos

MARCO GALVãO/O FOTOGRÁFICO/ESTADÃO CONTEÚDO Pablo e Edu Dracena em São Paulo x Palmeiras no Morumbi



O São Paulo recebe o Palmeiras na noite desta sexta-feira, 19, a partir das 21h30 (de Brasília), no Morumbi, com a intenção de manter as remotas chances de título no Campeonato Brasileiro. Além disso, o Tricolor tentará também acabar com o pequeno, mas incômodo jejum de não vencer o Choque-Rei, como é conhecido o clássico entre os rivais, como mandante, há quatro partidas, ou desde o primeiro semestre de 2017. O último triunfo sobre o Alviverde paulista, em casa, aconteceu em 28 de maio daquele ano, no Cícero Pompeu de Toledo, pela 3ª rodada do Brasileirão, com o placar de 2 a 0 – os atacantes Lucas Pratto e Luiz Araújo fizeram os gols do confronto.

Desde então, o São Paulo não tem tido sorte e competência contra o Palmeiras quando atuou em casa, sofrendo duas derrotas e dois empates no período. A má sequência começou em outubro de 2018, quando o Verdão encerrou um tabu de 16 anos sem vencer o Tricolor no Morumbi, ganhando por 2 a 0 com gols de Gustavo Gómez e Deyverson, na campanha que rendeu o décimo título do Brasileirão. No Paulistão do ano seguinte, nova vitória alviverde, desta vez no Pacaembu. Carlos Eduardo, já no final do embate, fez o único gol do duelo, realizado pela fase de grupos.

Já os últimos dois confrontos entre São Paulo e Palmeiras, no Morumbi, aconteceram em 2019 e terminaram empatados. Na semifinal do Estadual, as equipes fizeram um jogo bem travado e brigado, que acabou com o placar zerado. Na volta, no Allianz Parque, o resultado se repetiu e o Tricolor acabou levando a melhor nas penalidaes. Já no Brasileirão daquele ano, Pablo abriu o placar com assistência de Hernanes, mas Dudu deixou tudo igual com assistência de Deyverson.

Agora, os rivais se enfrentam com objetivos distintos. O São Paulo, quarto colocado no torneio nacional, precisa da vitória para encaminhar sua vaga na próxima fase de grupos da Libertadores e manter viva a chance de ser heptacampeão. O time comandado por Abel Ferreira, por sua vez, utilizará os titulares para fazer uma espécie de “teste” antes das finais da Copa do Brasil, contra o Grêmio, marcadas para o fim de fevereiro e começo de março. O Palmeiras, vale lembrar, é o atual campeão da América do Sul e já tem a sua vaga carimbada para próxima edição da Libertadores.