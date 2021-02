Palmeiras deve usar titulares contra São Paulo como ‘treino’ para a Copa do Brasil

Em sexto lugar no Brasileirão, com 56 pontos, mas com vaga assegurada na próxima edição da Copa Libertadores, o time não tem mais aspirações no nacional e apenas se prepara para as decisões contra o Grêmio

MAURO HORITA/ESTADÃO CONTEÚDO Rony é atacante titular do Palmeiras



O técnico Abel Ferreira deve utilizar o time principal do Palmeiras pela última vez no Campeonato Brasileiro no clássico com o São Paulo, nesta sexta-feira, às 21h30, no Morumbi, em duelo atrasado válido pela 34ª rodada. Nos dois últimos jogos, diante do Atlético-GO e Atlético-MG, o treinador deverá poupar jogadores, visando ter a melhor formação na decisão da Copa do Brasil dias 28 de fevereiro e 7 de março contra o Grêmio. Em sexto lugar no Brasileirão, com 56 pontos, mas com vaga assegurada na próxima edição da Copa Libertadores, após a conquista do título da competição frente ao Santos, o time não tem mais aspirações, apenas a rivalidade diante do São Paulo motiva Abel Ferreira e os jogadores para o duelo desta sexta-feira, o que já fez com que apenas quatro titulares (Marcos Rocha, Gabriel Menino e Danilo) iniciassem o jogo desta quarta-feira frente ao Coritiba.

Um desfalque para Abel poderá ser Gabriel Menino, que torceu o tornozelo direito na derrota em Curitiba. O jogador se machucou em um lance isolado e será submetido a exames nesta quinta-feira “Toda estrutura do futebol que temos tem feito um trabalho fantástico para recuperar esses jogadores. Não temos tido tantas lesões assim. Espero que não seja nada grave, não pareceu, mas com um dia só para recuperar…vou ter que ser muito crítico”, afirmou Abel, logo após o jogo com o Coritiba. O certo é que Weverton retorna à meta palmeirense após ser poupado e substituído pelo novato Vinicius, bastante elogiado por Abel Ferreira, apesar da derrota no Couto Pereira.

*Com Estadão Conteúdo