Secretaria Municipal de Saúde avaliará protocolo do Flamengo sobre presença do público em partidas

Time se propôs a elaborar um documento para viabilizar a presença de torcedores durante as próximas partidas do Campeonato Carioca

A Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro não descarta a possibilidade de jogos do Flamengo com público no futuro. Segundo nota divulgada pela pasta nesta quinta-feira, 13, o time se propôs a elaborar um protocolo de segurança sanitária para viabilizar a presença de torcedores durante as próximas partidas do Campeonato Carioca. A SMS afirma que irá avaliar o documento, mas ressalta que qualquer decisão será baseada “em critérios técnicos e científicos, visando a proteção à vida e o controle da pandemia, e após análise criteriosa do Instituto de Vigilância Sanitária (IVISA) e do Centro de Operações de Emergência (COE COVID-19 Rio)”. Atualmente, a presença de públicos em partidas é vetada pelo decreto municipal Nº 48.425, de 13 de janeiro de 2021, em virtude da pandemia do coronavírus que atinge o Brasil.