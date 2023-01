Segunda fase da Copinha 2023 começa nesta quinta; confira os jogos

64 times se enfrentam em 32 jogos nos próximos dois dias para ver quem avança à terceira fase

Divulgação/FPF Copinha 2023 entra em sua segunda fase nesta quinta-feira com 64 times



A segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2023 vai começar nesta quinta-feira, 11. Foram 64 equipes sub-20 que se classificaram após a fase de grupos e agora se enfrentam no mata-mata. Ao todo serão 32 partidas entre quinta e sexta-feira. A terceira fase acontece no final de semana e as oitavas de final começam na segunda-feira, 16. A final será em 25 de janeiro, aniversário da cidade de São Paulo. Os quatro grandes times do Estado estarão na próxima fase.

Confira abaixo todos os jogos da segunda fase da Copinha:

QUINTA-FEIRA

10h30 – Cruzeiro x Parauapebas

11h – Cuiabá x Capivariano

12h45 – Grêmio x Picos

12h45 – Goiás x Porto Vitória

12h45 – Sport x Zumbi

15h – Tanabi x Chapecoense

15h – Fluminense x Atlético Guaratinguetá

15h – Novorizontino x Flamengo-SP

15h – Coritiba x Vitória da Conquista

17h15 – Palmeiras x Sampaio Corrêa

17h15 – Athletico-PR x Guarani

19h – Mirassol x Real Ariquemes

19h – Ceilândia x Floresta

19h30 – Atlético-GO x Juazeirense

19h30 – Flamengo x Avaí

21h45 – Corinthians x Comercial-SP

SEXTA-FEIRA

10h – Ituano x Sharjah Brasil

10h30 – Atlético-MG x Nova Iguaçu

12h45 – Vasco x Ibrachina

12h45 – Botafogo-PB x Hercílio Luz

12h45 – Remo x Nacional-SP

15h – Vila Nova x Água Santa

15h – América-MG x CSP

15h – Rio Claro x Desportivo Brasil

15h – XV de Piracicaba x Fortaleza

17h15 – Botagogo x Lemense

19h – Red Bull Bragantino x São Carlos

21h45 – São Paulo x Retrô

(horário a definir) Ska Brasil x Oeste

(horário a definir) Internacional x Aster

(horário a definir) EC São Bernardo x Santos

(horário a definir) Santo André x Bahia