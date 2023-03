Seleção brasileira convocada por Ramon Menezes tem média de idade de 24 anos

Atacante Vitor Roque, do Athletico-PR, é o mais jovens entre os relacionados, enquanto palmeirense Weverton é o mais experiente

Rafael Ribeiro / CBF Andrey e Vitor Roque, vencedores do Sul-Americano sub-20, foram convocados para a seleção principal



A seleção brasileira terá um elenco extremamente jovem para o duelo diante do Marrocos, marcado para 25 de novembro, em Tanger, no primeiro amistoso após a Copa do Mundo 2022. Da lista anunciada nesta sexta-feira, 3, por Ramon Menezes, técnico da sub-20 e interino da principal, oito jogadores tem idade olímpica. De acordo com o próprio treinador, a média de idade entre os relacionados é de 24 anos, sendo o atacante Vitor Roque (Athletico-PR) o mais jovem, com 18 anos recém-completados. O mais experiente, por sua vez, é Weverton (Palmeiras), com 35 anos – ele e Casemiro (31) são os únicos com mais de trinta anos. Vencedor do Sul-Americano sub-20 no início deste mês, o comandante explicou o objetivo da lista em entrevista coletiva.

“Deixei bem claro que sou funcionário da CBF. Estou pronto para todos os desafios, presidente me deu essa grande oportunidade. Meu primeiro grande desafio foi o Sul-Americano. A conquista fez com que aumentasse a minha credibilidade aqui dentro. Sempre procurei passar para os atletas o que é o sentimento de vestir a camisa da Seleção, e o que penso sobre futebol. Baseado em cima disso, nós fizemos uma convocação que procuramos também ter uma base, com 11 jogadores que foram à Copa. Todos os que foram ao Mundial poderiam fazer parte dessa lista de convocados. Mas nesse momento oportunizar novos atletas, esses jogadores que vêm mostrando uma performance muito boa nos seus clubes, disputando campeonatos importantes e chegando em finais. Raphael Veiga sempre decidido, jogador técnico, ótimo jogador. Por isso a oportunidade agora”, comentou Ramon Menezes.

“Primeiro que não é fácil fazer uma lista com 23 atletas, sendo que observamos 52, 55 jogadores. Sei da responsabilidade que é. Vamos enfrentar o Marrocos, semifinalista de Copa do Mundo, equipe muito bem preparada. Buscando um equilíbrio para nós, na montagem da lista. O conhecimento dos atletas que tenho da sub-20, jogadores que já vinham atuando no time principal de seus clubes, que sustentam na principal. Por isso estão aqui. Dar oportunidade para outros atletas, oito com idade olímpica. Poderíamos ter mais. Estamos deixando de fora o Martinelli, que tem idade olímpica. São as escolhas. A vida é feita de escolha. Acho que no momento fizemos as melhores escolhas para vestir a camisa da da seleção brasileira”, acrescentou o treinador interino. Sem um substituto para Tite definido, a CBF segue em busca de um estrangeiro, tendo Carlo Ancelotti, do Real Madrid, como preferido.

Idade dos jogadores convocados:

Goleiros: Ederson (29), Weverton (35) e Mycael (18).

Laterais: Emerson Royal (24), Arthur (19), Alex Telles (30) e Renan Lodi (24).

Zagueiros: Militão (25), Marquinhos (28), Ibañez (24) e Robert Renan (19).

Meio-campistas: Casemiro (31), Lucas Paquetá (25), Raphael Veiga (27), André (21), Andrey (18) e João Gomes (20).

Atacantes: Antony (23), Richarlison (25), Rodrygo (22), Rony (27), Vinicius Jr (22), Vitor Roque (18).