Mauro Cezar critica Fifa The Best e questiona voto de Tite em Neymar: ‘É uma piada’ 

Comentarista do Grupo Jovem Pan, por outro lado, exaltou a sétima conquista de Lionel Messi

Reprodução/Jovem Pan Mauro Cezar Pereira durante o programa 'Bate-Pronto, do Grupo Jovem Pan



O comentarista Mauro Cezar Pereira, do Grupo Jovem Pan, criticou o sistema de votação do Fifa The Best, evento realizado na última segunda-feira, 27, em Paris, na França. Durante o programa “Bate-Pronto”, o jornalista também reprovou a postura do presidente da entidade, o suíço Gianni Infantino, que entregou os troféus aos melhores jogadores. Além disso, o profissional da JP questionou Tite, ex-técnico da seleção brasileira, que votou em Neymar como o melhor do planeta na temporada passada. “‘Transcende o futebol’. Ele não deu essa declaração quando falou do Daniel Alves? É uma bobagem. Isso é uma piada!”, disse Mauro Cezar, ao falar sobre o treinador. “Eu só vi a premiação por ossos do ofício. É uma ode a cartolagem. O presidente da Fifa aparece mais do que as estrelas. Agora, sobre a votação, tudo muito previsível. Em ano de Copa do Mundo, todos os prêmios foram direcionados para quem se destacou no Mundial. Então, se o Vinicius marcou na final da Champions, isso foi irrelevante. O Courtois classificou o Real fase por fase, mas o Dibu Martínez ganhou. Se a final da Copa termina com a França ganhando nos pênaltis, o Mbappé seria eleito o melhor. O prêmio é uma chatice. Eu dou a mínima para isso”, disparou.

Mauro Cezar Pereira, por outro lado, aprovou a conquista de Lionel Messi, eleito pela sétima vez o melhor do mundo da Fifa. No entendimento do jornalista, o argentino é disparado o melhor jogador de futebol de sua geração. “Eu acho legal porque é a sétima vez que o Messi vence. Para quem dá importância para este prêmio, já coloca o argentino dois degraus acima do Cristiano Ronaldo. Se esse prêmio servir para medir a relevância desses jogadores no futebol dentro desta era que eles imperaram, acho que serve. Mede bem o que foi! Messi com sete, Cristiano com cinco. Os dois bem à frente dos demais. O Messi é um dos maiores atletas da história. Se você pegar os maiorais de vários esportes, o Messi estará entre os dez. O que ele faz é absurdo. O que ele fez na Copa foi sensacional! Dentro de campo, é genial. Ele ter sete taças traduz a importância dele em relação a todos os outros que já foram premiados”, declarou.