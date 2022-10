Seleção brasileira feminina joga bem, goleia a Noruega e alcança nona vitória seguida

Mesmo sem contar com Debinha, artilheira da era Pia Sundhage, o Brasil demonstrou poder ofensivo e marcou com Bia Zaneratto (duas vezes), Adriana e Jaqueline

EFE/EPA/Annika Byrde A seleção brasileira feminina venceu a Noruega por 4 a 1



A seleção brasileira feminina fez uma de suas melhores atuações em 2022 nesta sexta-feira, 7, ao golear a Noruega por 4 a 1, em pleno Estádio Ullevaal, na cidade de Oslo. Mesmo sem contar com Debinha, artilheira da era Pia Sundhage, o Brasil demonstrou poder ofensivo e marcou com Bia Zaneratto (duas vezes), Adriana e Jaqueline. Através da bola parada, as norueguesas anotaram o “gol de honra” com Bizet. Ainda se recuperando de uma grave lesão, a Rainha Marta também foi desfalque e sequer foi convocada para esta data Fifa. Com o resultado, a Amarelinha alcançou nove vitórias consecutivas, sendo a maioria durante a campanha do título da Copa América. O próximo compromisso das brasileiras está marcado para segunda-feira, 10, no duelo frente a Itália, no Estádio, Comunale Luigi Ferraris, em Genova – a bola rola a partir das 13h30 (de Brasília).