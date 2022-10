Mauro Beting fala qual é o risco do Palmeiras perder Abel Ferreira após a Copa do Mundo; assista

Comentarista do Grupo Jovem Pan revelou a informação durante o programa ‘Bate-Pronto’ desta sexta-feira, 7

Cesar Greco/Palmeiras - 03/10/2022 Abel Ferreira está perto de conquistar o Brasileirão 2022 com o Palmeiras



Presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ednaldo Rodrigues admitiu que Abel Ferreira, treinador do Palmeiras, é um dos cotados a substituir Tite após a disputa da Copa do Mundo de 2022, marcada para acontecer entre novembro e dezembro, no Catar. Apesar disso, a maior “ameaça” ao Verdão não se trata de um possível convite da entidade do Brasil. De acordo com informações obtidas pelo jornalista Mauro Beting, do Grupo Jovem Pan, o atual técnico do Verdão até recusaria uma proposta para comandar a Canarinho, mas não faria o mesmo em caso de convite da Federação Portuguesa de Futebol (FPF). Durante o programa “Bate-Pronto” desta sexta-feira, 7, o comentarista confidenciou que assumir a seleção de Portugal é um sonho de Abel Ferreira. Atualmente, a equipe de Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva e companhia é liderada por Fernando Santos, técnico que não deve permanecer após o Mundial.

