Seleção brasileira feminina sobre para o sétimo lugar no ranking da Fifa

Os Estados Unidos, atuais campeões mundiais, continuam na liderança, seguidos por Alemanha e Holanda; confira o top-10

Laura Zago/CBF A seleção brasileira feminina subiu uma posição no ranking da Fifa



A seleção brasileira feminina subiu mais uma posição no ranking da Fifa. Na atualização desta sexta-feira, 16, o Brasil aparece agora na sétima colocação, com 1.970 pontos. Na publicação anterior, o país estava empatado com o Canadá, ambos em oitavo lugar com 1.958. A vitória diante das adversárias diretas na lista, durante o Torneio She Believes por 2 a 0, nos Estados Unidos, em fevereiro, foi determinante para o desempate. Além disso, na disputa da competição amistosa, as brasileiras também somaram a vitória diante da Argentina por 4 a 1. Na oportunidade, o Brasil perdeu apenas para os EUA, que terminaram como campeões, por 2 a 0.

Com a técnica sueca Pia Sundhage no comando da seleção brasileira, a equipe ganhou quatro posições no ranking da Fifa. Após o Mundial da França, em 2019, o Brasil aparecia na 11.ª colocação. Em um ano e nove meses de trabalho, a treinadora soma 10 vitórias, quatro empates e duas derrotas. Os Estados Unidos, atuais campeões mundiais, continuam na liderança, seguidos por Alemanha, Holanda – que subiu uma posição -, França, Suécia, Inglaterra, Brasil, Canadá, Austrália e Coreia do Norte.

Confira o ranking feminino da Fifa:

1.º – Estados Unidos – 2.200 pontos

2.º – Alemanha – 2.089

3.º – Holanda – 2.038

4.º – França – 2.029

5.º – Suécia – 2.016

6.º – Inglaterra – 1.973

7.º – Brasil – 1.970

8.º – Canadá – 1.967

9.º – Austrália – 1.950

10.º – Coreia do Norte – 1.940

*Com informações do Estadão Conteúdo