Pia Sundhage convoca seleção brasileira para período de treinamentos na Granja Comary

CBF optou por não realizar amistosos devido o agravamento da pandemia; de 5 a 13 de abril as atletas se reunirão em Teresópolis para avaliação antes dos Jogos Olímpicos

Lucas Figueiredo/CBF Pia Sundhage convocou 25 jogadoras para treinamentos no Rio



No fim da tarde desta quinta-feira, 25, a técnica Pia Sundhage convocou a seleção brasileira feminina para um período de preparação na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), entre os dias 5 a 13 de abril. A lista com 25 jogadoras conta majoritariamente com nomes de atletas que atuam no Brasil, devido às restrições de viagem por conta da pandemia de Covid-19. A CBF informou que não haverá amistosos por conta do agravamento da pandemia no país. Essa é a terceira convocação da seleção em 2021. Em janeiro, Pia chamou um grupo de jogadoras para treinamentos em Viamão, no Rio Grande do Sul, e em fevereiro a seleção enfrentou as seleções da Argentina, Estados Unidos e Canadá no Torneio She Believes, em Orlando, nos Estados Unidos.

Recém campeã da Copa Libertadores da América, a Ferroviária só teve Luciana convocada para o período de treinamentos. Enquanto Corinthians e Palmeiras foram os recordistas em número de jogadoras convocadas, sete para cada lado. A zagueira Rafaelle do Changchun Dazhong, da China, e a meio-campista Andressa Alves, da Roma, foram as únicas atletas de fora.

Confira abaixo a lista de convocadas da seleção brasileira:

Goleiras: Bárbara – Avaí/Kindermann; Luciana – Ferroviária; Nicole – Napoli.

Defensoras: Rafaelle – Changchun Dazhong (China); Bruna Benites – Internacional; Erika – Corinthians; Tainara – Palmeiras; Fabiana – Internacional; Poliana – Corinthians; Tamires – Corinthians e Camilinha – Palmeiras.

Meio-campistas: Duda Santos – Palmeiras; Ingryd – Corinthians; Julia Bianchi – Palmeiras; Ary Borges – Palmeiras; Vanessa – Cruzeiro; Andressinha – Corinthians; Adriana – Corinthians; Jaqueline – São Paulo; Duda – São Paulo e Andressa Aves – Roma (ITA).

Atacantes: Chú – Palmeiras; Cristiane – Santos; Bia Zaneratto – Palmeiras e Vic Albuquerque – Corinthians.