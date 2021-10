Volta do público aos estádios de SP: veja o que levar para não ser barrado

O primeiro jogo com público será Corinthians x Bahia, na Neo Química Arena, nesta terça-feira, 5, pelo Campeonato Brasileiro

Marcello Zambrana/AGIF/Estadão Conteúdo Torcida do Corinthians faz a festa durante partida na Neo Química Arena, antes da pandemia do novo coronavírus



Os clubes de futebol do Estado de São Paulo receberam a permissão de voltar a contar com o apoio de seus torcedores a partir desta semana. O primeiro jogo com público será Corinthians x Bahia, na Neo Química Arena, nesta terça-feira, 5, pelo Campeonato Brasileiro. No dia seguinte, o RB Bragantino recebe o Flamengo, em Bragança Paulista, também no Nacional. Na quinta, o torcedor do São Paulo irá prestigiar seu time diante do Santos, no Morumbi. Já no sábado será a vez dos palmeirenses acompanharem o confronto contra o RB Bragantino. Por fim, no domingo, quem reencontra seu fãs é o Santos, que pega o Grêmio, na Vila. De acordo com determinação do governador João Doria (PSDB), a ocupação permitida nos estádios é de apenas 30% na primeira quinzena deste mês. Em 15 de outubro, será autorizada 50% da capacidade das arenas e, em 1º de novembro, 100%. Mas, afinal, além do ingresso, o que é necessário levar ao estádio para não ser barrado?

O governo de São Paulo estabeleceu que os clubes devem exigir de seus torcedores o comprovante do esquema vacinal completo contra o novo coronavírus, ou seja, ter tomado a segunda dose (da CoronaVac, AstraZeneca ou Pfizer) ou a dose única (da Johnson) de imunizantes. Recomenda-se, em vez de levar o original ao estádio, baixar um certificado digital no aplicativo ContectSus. Já para quem tiver recebido apenas a primeira dose, será necessário apresentar teste com antígeno até 24 horas antes da partida e PCR em até 48 horas. O uso de máscara nas arenas paulistas também será obrigatório em todos os espaços da arena. Além disso, o protocolo orienta que o público pratique o distanciamento social.

Os primeiros jogos com público em São Paulo

Neo Química Arena – Corinthians x Bahia, nesta terça-feira, 5, às 21h30

Nabi Abi Chedid – RB Bragantino x Flamengo, nesta quarta-feira, 6, às 20h30

Morumbi – São Paulo x Santos, nesta quinta-feira, 7, às 18h30

Allianz Parque – Palmeiras x RB Bragantino, neste sábado, 9, às 21h

Vila Belmiro – Santos x Grêmio, neste domingo, 10, às 16h