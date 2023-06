Seleção brasileira usará uniforme preto em amistoso na Espanha pela primeira vez; entenda 

Acontecimento inédito está marcado para o próximo sábado, 17, em amistoso diante de Guiné, em Barcelona

Joilson Marconne/CBF Seleção brasileira vestirá uniforme preto em amistoso



A seleção brasileira, também conhecida como Amarelinha, entrará em campo com um uniforme completamente preto pela primeira vez na história. O acontecimento inédito está marcado para o próximo sábado, 17, em amistoso diante de Guiné, em Barcelona, na Espanha. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) decidiu tomar esta decisão em forma de apoio ao atacante Vinicius Júnior, alvo de insultos racistas na última temporada do futebol espanhol – o último episódio aconteceu no mês passado, em embate contra o Valencia, no Mestalla. As peças escuras, porém, serão utilizadas somente no primeiro tempo da partida contra os africanos. Na etapa complementar, o tradicional vestuário será usado pelos atletas da Canarinho. O Brasil, vale lembrar, firmou um acordo com Real Federação de Futebol da Espanha (RFEF) para realizar um jogo em março do ano que vem. A data também será repleta de campanhas contra o preconceito racial no país.

Presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues valorizou a campanha e o movimento antirracista. “Desde o primeiro dia do meu mandato, essa questão é prioritária. Fizemos um seminário para tratar do tema, criamos um grupo de trabalho com 60 pessoas que se reúnem periodicamente para avançar em discussões e propostas”, disse o mandatário, que destacou uma das últimas medidas da CBF na luta contra o racismo. “Somos a única federação de futebol do mundo que criou um dispositivo que prevê a perda de pontos por causa de atos de racismo. Isso está no texto do Registro Geral de Competições da CBF.”