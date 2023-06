Cartada final por Ancelotti, apoio a Vini Júnior e mais: Por que Data Fifa de junho é importante para a seleção

Canarinho enfrentará Guiné e Senegal em sua viagem pelo Velho Continente

Lucas Figueiredo/CBF - 24/03/2022 Vinicius Júnior foi convocado para defender a seleção brasileira nesta Data Fifa



A seleção brasileira fará dois amistosos neste mês de junho, válidos pela Data Fifa. Primeiro, o Brasil terá pela frente Guiné, neste sábado, 17, em Barcelona, na Espanha. Três dias depois, a Canarinho medirá força com Senegal, o atual campeão africano, na cidade de Lisboa, em Portugal. Mais do que voltar a triunfar após a derrota para Marrocos e avaliar jogadores promissores, os compromissos serão fundamentais para o futuro da Amarelinha. Em entrevista à Jovem Pan News, o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, admitiu que a viagem será utilizada como uma “cartada final” pelo técnico Carlo Ancelotti, do Real Madrid. Sem papas na língua, o cartola baiano declarou que o italiano segue como plano A para substituir Tite, profissional que deixou o posto após a disputa da Copa do Mundo 2022. “Ancelotti continua sendo o plano A. Nesta viagem que estaremos juntos com a seleção na Europa, teremos uma clareza maior. Essa viagem será muito significativa para nós porque está dentro da nossa previsão”, disse o mandatário, no evento em que sorteou os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil.

De acordo com Ednaldo Rodrigues, a CBF ainda não fechou com Ancelotti porque o técnico pretende cumprir seu contrato com o Real Madrid, válido até a metade de 2024. “O problema não é a questão da multa. A questão é ter o contrato. As pessoas querem honrar o contrato, não querem rompimento”, comentou. O presidente da entidade, assim, não descarta esperar até junho do ano que vem para ter um desfecho positivo. “Olha, eu prefiro analisar tudo após a conversa com o Ancelotti. Pretendo conversar com ele e com o presidente do Real Madrid. Depois disso, teremos uma clareza maior. Se tiver outro plano, vou ouvir outras pessoas antes de tomar uma decisão”, analisou. “Não estou convicto [sobre a contratação]. Quando a gente aposta numa ideia, temos que fazer com tudo para que essa ideia dê certo. Ainda acreditamos. Reconheço que vocês não estão no dia a dia, mas queremos essa insistência porque está dentro do tempo desta definição. Temos que acreditar”, finalizou o mandatário.

A viagem para a Espanha também será fundamental para apoiar o principal jogador da seleção brasileira do momento: Vinicius Júnior. Protagonista do Real Madrid, o atacante é constantemente alvo de ataques racistas por parte de adversários. A gota d’ água para o craque ocorreu no último mês, quando foi chamado de “macaco” por muitos torcedores do Valencia, no Estádio Mestalla. Indignado, o jogador apontou para um dos responsáveis pelo crime de ódio e escancarou o preconceito racial no país europeu. Imediatamente, diversos companheiros de time, ex-jogadores e boa parte da comunidade do futebol se solidarizaram. A CBF promoveu mais campanhas antirracistas e, durante a estadia na Espanha, espera se aproximar da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) para tentar coibir novos atos discriminatórios. Até o momento, sete torcedores foram multados e suspensos pelos crimes de ódio – eles chegaram a ser detidos, mas já foram liberados.

Dentro de campo, a Data Fifa também será importante para alguns jogadores promissores. Convocado pela primeira vez, o meio-campista Joelinton, atualmente no Newcastle, espera brilhar com a camisa da seleção brasileira para receber mais oportunidades no futuro. Pouco conhecido no Brasil, o ex-Sport também quer ganhar o carinho dos torcedores diante dos africanos. Em alta, o zagueiro Nino (Fluminense), o volante André (Fluminense), o meio-campista Raphael Veiga (Palmeiras) e o atacante Rony (Palmeiras) também esperam agarrar a chance para se consolidar na Canarinho. O mesmo vale para Malcon, do Zenit, que terá a oportunidade de estrear com a camisa verde e amarela.