Seleção brasileira vence fácil a seleção do Peru e segue sem perder nas Eliminatórias

Em oito rodadas são oito vitórias; em outubro a equipe enfrenta Venezuela, Colômbia e Uruguai

PAULO PAIVA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Neymar chegou a 12 gols com a seleção em eliminatórias



A seleção brasileira masculina de futebol continua sem perder nas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2022. Na 10ª rodada, o Brasil venceu a seleção do Peru por 2 a 0, gols de Éverton Ribeiro e Neymar. A vitória deixa a equipe de Tite em 1º na tabela de classificação com 24 pontos em oito jogos disputados. O jogo não apresentou dificuldades para a seleção brasileira, que abriu o placar cedo. Aos 14 minutos, Éverton Ribeiro fez o primeiro. O lance foi revisado pelo VAR e confirmado. Aos 40 minutos, o camisa 11 chutou e no desvio, Neymar empurrou para as redes e ampliou. No começo do segundo tempo, Gabriel tentou de fora da área, mas a bola foi para fora. Depois disso, o jogo ficou devagar e o placar fechou em 2 a 0. O jogo foi importante para Neymar. O camisa 10 passou Zico e Romário e se tornou o brasileiro com mais gols nas eliminatórias para Copa do Mundo, com 12 gols no total. Agora a seleção volta a campo na Data Fifa de outubro, contra a Venezuela no dia 7, a Colômbia no dia 10 e dia 14 o Uruguai.