Seleção feminina completa uma semana de treinos na Austrália em preparação para a Copa

Grupo está hospedado em um resort de luxo em Gold Coast e no dia 18 viaja para Brisbane, sua sede durante o Mundial

Thais Magalhães/CBF Principal preocupação da comissão técnica era adaptação ao fuso horário de 13 horas à frente do Brasil



A seleção feminina do Brasil só estreia na Copa do Mundo dia 24 de julho, mas está na Austrália desde o dia 4, isso porque a comissão técnica queria trabalhar a adaptação das jogadoras ao fuso horário de 13 horas de diferença para o Brasil antes do início da competição. O grupo de Pia Sundhage está em um resort em Gold Coast desde a quarta-feira passada e, após alguns treinos leves, nesta semana a carga aumentou e são treinos de manhã e à tarde. Em depoimento à CBF TV, o fisiologista da seleção, Rodrigo Morandi, explicou sobre o trabalho da primeira semana. “O grande trabalho da fisiologia nesse momento tem sido todo o acompanhamento com questionários junto ao departamento médico monitorando o sono. Assim fazemos ajustes individuais com orientações e individualização de carga de treino. O momento de forçar um pouquinho mais e o momento de reduzir um pouco mais a carga para que elas consigam se adaptar da melhor maneira possível”, detalhou.

Além dos trabalhos físicos em campo e na academia, o elenco tem realizado atividades para interação. Nas redes sociais, as jogadoras compartilham disputadas de karaokê, de video-game e até troca de figurinhas de um álbum exclusivo que a CBF preparou para o grupo. O álbum tem todo o elenco de 23 jogadoras + 3 suplentes e mais a comissão técnica. Na segunda-feira, as jogadoras ganharam folga e foram visitar o Currumbin Wildlife Sanctuary, onde conheceram koalas, kangurus e outros animais nativos da Austrália. A seleção tem um jogo-treino agendado com a China para esta quinta-feira, e no dia 18 de julho viaja para Brisbane, sua base para o Mundial. Faltam 9 dias para o início da Copa do Mundo feminina 2023.