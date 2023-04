Seleção feminina se apresenta em Londres para Finalíssima contra a Inglaterra

Decisão entre campeãs da Copa América e Eurocopa acontece na próxima quinta-feira, 6, às 15h45

Thais Magalhães/CBF Jogadoras se apresentaram nesta segunda-feira, em Londres, para jogo na quinta-feira



O elenco da seleção brasileira feminina se apresentou nesta segunda-feira, 3, em Londres, para iniciar a preparação da Finalíssima feminina contra a Inglaterra, na próxima quinta-feira, 6, às 15h45 (horário de Brasília), em Wembley, e para amistoso contra a Alemanha na terça-feira, dia 11. Somente a meio-campista Adriana se apresenta amanhã. Para essa Data Fifa, a técnica Pia Sundhage perdeu peças importantes por lesão como Marta, Debinha, Geyse, Lorena, Angelina, Ludmilla, Tainara e Duda Sampaio. De forma leve, as jogadoras que se apresentaram nesta segunda fizeram um trabalho tático em campo e, posteriormente, o grupo fez academia. O primeiro treino completo e com bola está marcado para as 16h desta terça-feira. O Brasil segue em sua preparação para a Copa do Mundo que será disputara entre julho e agosto na Austrália e Nova Zelândia.