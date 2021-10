Seleção uruguaia confirma lesão de Arrascaeta em jogo das Eliminatórias

Meio-campista do Flamengo sentiu a coxa direita em partida contra a Colômbia

Reprodução/ Twitter @uruguay Arrascaeta sentiu lesão muscular contra a Colômbia



A seleção uruguaia informou nesta sexta-feira, 8, que o meio-campista Giorgian De Arrascaeta, do Flamengo, foi diagnosticado com lesão na coxa direita e estará fora dos confrontos contra Argentina e Brasil pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022, nos dias 10 e 14 de outubro. Não ficou especificado quanto tempo o jogador ficará fora dos gramados, mas deve ser uma baixa para o time carioca nas próximas semanas. Além de Arrascaeta, José María Giménez também se sentiu lesão muscular na partida contra a Colômbia, na noite de quinta. O zagueiro do Atlético de Madrid sentiu a região abdutora da coxa direita.