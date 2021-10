Roger Guedes, do Corinthians, é eleito o melhor jogador do Brasileirão de setembro

Em quatro partidas disputadas no mês passado, ele registrou três gols e uma assistência, virando o principal destaque da equipe comandada pelo técnico Sylvinho

JULIO ZERBATTO/MYPHOTO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Roger Guedes foi eleito o melhor jogador do Brasileirão no mês de setembro



O atacante Roger Guedes começou a sua trajetória no Corinthians com o pé direito, marcando gols e sendo ovacionado pelo torcedor do Alvinegro paulista. O bom futebol apresentado pelo reforço do Timão foi prestigiado, inclusive, pela Confederação Brasileira de Futebol. Nesta sexta-feira, 8, a entidade revelou que o jogador foi eleito o melhor do Brasileirão no mês de setembro. Em quatro partidas disputadas no mês passado, ele registrou três gols e uma assistência, transformando-se no principal destaque da equipe comandada pelo técnico Sylvinho.

Roger Guedes iniciu o mês de setembro balançando as redes diante do Juventude, na Neo Química Arena, empatando a partida para o Corinthians em 1 a 1. No jogo seguinte, foi o atacante que deu o passe para Gabriel Pereira marcar, em nova igualdade, desta vez diante do Atlético-GO. No terceiro empate consecutivo pelo mesmo placar, contra o América-MG, o camisa 123 não contribuiu efetivamente para o Timão. O atleta, porém, guardou o seu melhor para o clássico contra o Palmeiras, quando marcou duas vezes no triunfo sobre o rival.