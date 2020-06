Sem beijo na bola: Conmebol apresenta diretrizes para retomada do futebol sul-americano

EFE/Nathalia Aguilar Competições terão novas diretrizes após a pandemia



A Conmebol apresentou às dez federações-membro nesta quinta-feira os protocolos que vigorarão para treinamentos, viagens e torneios de clubes quando por possível retomar as competições, paralisadas por causa da pandemia da covid-19.

“O futebol está mais perto! A Conmebol apresentou um protocolo para treinamentos, viagens e torneios aos países membros. A proposta não implica em datas ou prazos. É uma contribuição para o retorno do futebol, cuidando da saúde de todos”, explicou a organização.

O documento é resultado de um processo de estudo e socialização através de reuniões e conferências virtuais com as autoridades médicas das federações. Entre os cuidados, está a proibição de jogadores e profissionais envolvidos nas partidas beijarem a bola nas partidas, bem como a obrigação de que a temperatura de cada um seja aferida antes de cada partida.

O protocolo inclui também diretrizes para a prevenção de lesões dos jogadores após os meses de inatividade causada pela paralisação. A série de instruções para os jogos da Taça Libertadores e da Copa Sul-Americana deste ano também destaca a proibição de cuspir em campo, prática comum entre atletas.

A pandemia da covid-19 levou à suspensão temporária desses dois torneios em meados de março, assim como do adiamento da Copa América deste ano para 2021 e do começo das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, inicialmente previsto para março.

Em julho, a entidade já havia emitido um documento semelhante em 13 de abril, e no último dia 4, informou que estudava os protocolos que foram divulgados nesta quinta, 18.

* Com EFE