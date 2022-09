Sem Gabigol, Flamengo divulga relacionados para decisão contra o Vélez Sarsfield; confira

Carregando uma expressiva vantagem do jogo de ida, quando venceu por 4 a 0, o Rubro-Negro não terá sua força máxima

EFE/Matías Nápoli Pedro marcou três vezes diante do Vélez Sarsfield



O Flamengo divulgou a lista de relacionados para o confronto diante do Vélez Sarsfield, marcado para começar às 21h30 (de Brasília) desta quarta-feira, 7, no Maracanã, pela rodada de volta da semifinal da Copa Libertadores da América 2022. Carregando uma expressiva vantagem do jogo de ida, quando venceu por 4 a 0, o Rubro-Negro não terá sua força máxima. Pendurados, o atacante Gabriel Barbosa e o meio-campista Thiago Maia sequer estarão no banco de reservas. Além deles, a dupla de zaga David Luiz e Léo Pereira está suspensa e também não poderá ser escalada. Os jovens Victor Hugo e Matheus França, por sua vez, são baixas por problemas físicos. O primeiro apresentou desconforto no adutor da coxa direita, enquanto o segundo tem um corte no tornozelo direito. Assim, Dorival Júnior deve escalar um time com: Santos; Rodinei, Fabrício Bruno, Pablo e Filipe Luís; João Gomes, Vidal, Everton Ribeiro e Arrascaeta (Pulgar); Everton Cebolinha e Pedro. Quem avançar irá enfrentar na final o Athletico Paranaense, que eliminou o Palmeiras na última terça-feira, 6.