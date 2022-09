Leila Pereira fala em ‘momentos difíceis’ e projeta futuro do Palmeiras após queda na Libertadores

A mandatária palmeirense se manifestou após o time ser eliminado para o Athletico-PR

César Greco/Agência Palmeiras/Divulgação Leila Pereira é a atual presidente do Palmeiras



Presidente do Palmeiras, a empresária Leila Pereira lamentou a eliminação do time na semifinal da Copa Libertadores da América, diante do Athletico-PR, em pleno Allianz Parque. Através das redes sociais, a também patrocinadora do Verdão falou que o clube precisa estar preparado para os “momentos difíceis”, mas pregou a manutenção do trabalho e visou a conquista do Brasileirão – atualmente, a equipe comandada por Abel Ferreira lidera o torneio nacional sete pontos de vantagem para o segundo colocado Flamengo. “Tentamos, lutamos. Nossos jogadores foram incansáveis. A nossa torcida fez uma festa maravilhosa, mas dessa vez não foi possível. Como presidente de um clube da grandeza do Palmeiras, precisamos estar preparados para os momentos difíceis também. Vamos continuar trabalhando, nessa direção e agora focar no Campeonato Brasileiro”, disse Leila, que é atualmente a quinta mulher mais rica do Brasil. De ressaca após a queda no torneio continental, o conjunto palmeirense volta a campo neste sábado, 10, quando recebe o Juventus, pela 26ª rodada.