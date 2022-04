Sem Marta, Brasil empata com a Espanha e chega ao quarto jogo sem vitória

Ainda nesta Data Fifa, as brasileiras encaram a Hungria, na próxima segunda-feira, 11, às 15h30 (de Brasília), em outro duelo preparatória para a Copa América.

Reprodução/Twitter/@SeFutbolFem Brasil e Espanha empataram em 1 a 1 durante amistoso



A seleção brasileira feminina empatou com a Espanha em 1 a 1 na tarde desta quinta-feira, 7, em amistoso realizado Estadio José Rico Pérez, em Alicante. Sem poder contar com Marta, que sofreu uma grave lesão e precisou passar por uma intervenção cirúrgica, o Brasil saiu atrás em batida de falta de Alexia Putellas, a melhor jogadora do mundo. Ainda no primeiro, no entanto, Geyse deixou tudo igual. Apesar da igualdade contra a forte equipe espanhola, as comandadas por Pia Sundhage chegaram ao quarto jogo consecutivo sem vitórias – o time nacional também soma empates com Finlândia e Holanda, além de uma derrota para a França. Ainda nesta Data Fifa, as brasileiras encaram a Hungria, na próxima segunda-feira, 11, às 15h30 (de Brasília), em outro duelo preparatória para a Copa América.