Sem Neymar, Fernando Diniz convoca seleção brasileira com Endrick; confira a lista

Brasil enfrentará Colômbia e Argentina, pelas Eliminatórias Sul-Americanas, e tenta voltar a vencer após dois jogos; joia do Palmeiras é uma das novidades da lista

Reprodução/CBF TV Fernando Diniz anunciou a lista de jogadores convocados para os jogos contra Colômbia e Argentina



Fernando Diniz anunciou nesta segunda-feira, 6, sua terceira convocação como técnico da seleção brasileira para os dois próximos jogos pelas pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo 2026. A equipe enfrentará a Colômbia no dia 16 de novembro, em Barranquilla, às 21h (horário de Brasília). A outra partida será contra a l Argentina, no dia 21, às 21h30, no Maracanã. São os dois últimos compromissos do Brasil em 2023. Neymar, se recuperando de uma cirurgia no joelho esquerdo, está fora das duas partidas. O Brasil tenta volta a vencer após duas partidas. Na última Data Fifa, os comandados de Diniz tropeçaram: empate por 1 a 1 contra a Venezuela, em casa, e derrota para o Uruguai por 2 a 0. A seleção brasileira ocupa a terceira posição na tabela, com 7 pontos. Como o próximo Mundial terá 48 seleções, os seis melhores classificados das Eliminatórias da América do Sul vão ao torneio que será sediado por Estados Unidos, México e Canadá. O sétimo ainda disputará uma repescagem. A grande novidade na convocação é o atacante Endrick, jovem revelação do Palmeiras. Raphael Veiga, também do Palmeiras, André, do Fluminense, Paulinho, do Atlético-MG, Lucas Perri, do Botafogo, e Nino, do Fluminense, são os outros atletas que atuam no futebol brasileiro convocados por Diniz. “É um jogador que tem potencial para ser um dos grandes talentos. Não sabemos se vai se confirmar. Não é uma pressão. É um prêmio e uma visão de futuro do que este garoto pode ser. Um menino nascido em 2006 produzir o que ele produz me chama atenção. E neste momento vive o seu melhor momento, jogando contra grandes times do Brasil e consegue se sobressair”, explicou Diniz, sobre a convocação de Endrick. Além de Endrick, outros cinco jogadores foram convocados pela primeira vez: Douglas Luiz, Pepê, João Pedro, Endrick e Paulinho. Neymar e Casemiro, que se recuperam de lesões, são as ausências principais. Richarlison, que vinha sendo convocado nos últimos jogos do Brasil, ficou de fora da lista.

Convocados do Brasil para as Eliminatórias Sul-Americanas: