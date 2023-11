Fórmula E inicia venda de ingressos para etapa em SP com valores a partir de R$300

Corrida será realizada no dia 16 de março de 2024, no Sambódromo do Anhembi; cidade receberá o evento de carros elétricos pela segunda vez

Felipe Rau/Estadão Conteúdo Etapa de São Pualo será realizado no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo



A Fórmula E iniciou nesta semana a venda de ingressos para o E-Prix de São Paulo, que será realizado no dia 16 de março, no Sambódromo do Anhembi. O município receberá o evento de carros elétricos da FIA (Federação Internacional de Automobilismo) pela segunda vez. Os ingressos serão vendidos com valores a partir de R$ 300. Os horários ainda não foram confirmados. A capital paulista sediou o evento no início deste ano e contou com a participação de 22 pilotos. A corrida contará com nomes conhecidos do automobilismo brasileiro, como: Lucas di Grassi, que correrá pela equipe ABT CUPRA, além de Sérgio Sette Câmara, que retornará às pistas pela equipe ERT. “A corrida no Sambódromo é especial, não só para mim pessoalmente como minha corrida em casa, mas é especial porque é diferente das outras pistas do calendário. O circuito apresenta muitas retas longas, grandes áreas de frenagem e curvas que requerem baixa velocidade, o que torna as corridas emocionantes, como a que vimos neste ano. Estar junto à minha torcida é uma experiência totalmente eletrizante e mal posso esperar para voltar”, disse Lucas di Grassi. Além da corrida, o evento contará com um espaço para entretenimento Allianz Fan Village. O local contará com uma programação extensa para família, como arena de jogos e simuladores de corrida. “A realização de grandes eventos com a geração de emprego e renda faz parte da nossa estratégia. E nossa administração segue comprometida com a sustentabilidade e mobilidade elétrica, o que é a marca dessa prova. Como mostra desse empenho, estamos promovendo a substituição gradativa dos ônibus a diesel da cidade por veículos elétricos”, disse o prefeito Ricardo Nunes. Os interessados podem adquirir os ingressos pelo site da Eleven Tickets. A próxima temporada da categoria terá 17 corridas e começa em 13 de janeiro com o ePrix do México.