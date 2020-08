Sem provocar o rival: FIFA 21 retira comemorações ‘tóxicas’ do jogo

Duas das celebrações mais populares do game foram banidas; saiba quais

Montagem sobre fotos/Reprodução Comemoração conhecida como "Shhh", na qual o jogador que faz o gol manda a torcida rival calar a boca, foi banida do FIFA 21



A EA Sports anunciou na última terça-feira, 04, mais um trailer do FIFA 21, exibindo novidades na gameplay e na inteligência artificial dos jogadores. Uma das mudanças mais polêmicas, no entanto, ficou por conta da remoção de duas das comemorações mais populares do jogo. As celebrações “Shhh”, nas quais o jogador que faz o gol manda a torcida rival calar a boca, e a “A-OK”, que era comumente feita pelo meia Dele Alli, mas recentemente foi incluída na lista de símbolos de ódio racial, foram banidas do game. O objetivo, segundo a EA, é diminuir a “toxicidade” dentro dos jogos, um ponto de muita crítica por parte da comunidade.

O termo é usado no universo dos games para se referir àqueles jogadores que tentam, de maneira provocativa e intencional, prejudicar a experiência de seus oponentes em partidas online. O executivo-geral de gameplay do FIFA 21, Sam Rivera, já havia comentado nas últimas semanas que este era um ponto focal da desenvolvedora.

Por causa do mesmo motivo, as cenas dentro do FIFA 21 também serão menores, evitando que jogadores “arrastem” e “alonguem” as partidas apenas para irritar o adversário. Os novos tempos de cenas são:

Pontapé inicial: 10 segundos

Lateral: 12 segundos

Tiro de meta: 15 segundos

Escanteio: 15 segundos

Pênalti: 15 segundos

Falta: 20 segundos

Das principais mudanças anunciadas na gameplay, destacam-se os dribles com a bola próxima ao pé, a possibilidade de direcionar os companheiros de time para fazer corridas sem a bola e a a melhoria na inteligência artificial dos jogadores. Agora, os melhores atacantes, por exemplo, controlarão suas arrancadas para evitar o impedimento, enquanto os principais defensores buscarão sempre a melhor opção entre interceptar um passe ou marcar o espaço.

Além disso, o FIFA 21 removeu qualquer contato da bola com a mão e o antebraço dos jogadores, para evitar polêmicas com gols evitados com essas partes dos jogos. O game tem data de lançamento marcada para 9 de outubro e estará disponível para PS4, Xbox One e PC.

Confira, abaixo, o vídeo que mostra como será a gameplay do FIFA 21: