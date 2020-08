Vampeta diz ‘conhecer a torcida do Flamengo’ e manda recado: ‘Ninguém é soberano’

O comentarista do Grupo Jovem Pan não poupou ao analisar as expectativas em torno do trabalho de Domènec Torrent no clube rubro-negro

Após a saída de Jorge Jesus, o Flamengo agiu com tranquilidade e, uma semana depois, anunciou a contratação de um novo treinador. O escolhido foi o espanhol Domènec Torrent, ex-auxiliar de Guardiola que já chegou provocando boa impressão ao exaltar a força internacional do clube rubro-negro e prometer a manutenção do estilo de jogo ofensivo que encantou o Brasil sob a batuta do português. Nem todo mundo, no entanto, está otimista após a contratação de “Dome”, como é chamado o novo técnico do Flamengo. Questionado sobre quando a equipe carioca voltará a ter um treinador brasileiro, o ex-jogador Vampeta foi direto.

“Logo, logo!”, respondeu, durante participação no Esporte em Discussão, do Grupo Jovem Pan. Segundo o atual comentarista esportivo, que defendeu o clube rubro-negro entre 2001 e 2002, a torcida flamenguista pode cair no erro de achar que o time ganhará tudo novamente. “Não torcendo contra estrangeiro, mas alguém vai vir e tropeçar, porque ganhar seis títulos em um ano, como o português ganhou… Eu conheço aquela torcida do Flamengo! Está achando que vai ser o soberano geral. Mas nem Real Madrid, nem (Manchester) City são! Ninguém no mundo é! Você vê que um ganha a Liga dos Campeões, outro ganha o campeonato local, outro ganha a Liga Europa. Está todo mundo achando que vai aparecer algum (Jorge) Jesus de novo, mas não vai ter outro Jesus! Só se ele voltar!”, acrescentou.

Domènec Torrent foi anunciado como novo treinador do Flamengo na última sexta-feira. Ele foi apresentado na segunda e, logo na primeira entrevista coletiva, fez uma série de declarações que agradaram à torcida rubro-negra. A estreia do espanhol à frente da equipe carioca acontecerá no próximo domingo, às 16h (de Brasília), diante do Atlético-MG de Jorge Sampaoli, no Maracanã. Ao que tudo indica, o novo treinador flamenguista mudará, aos poucos, a forma como o time ataca os rivais.

