Sem vencer no torneio, Red Bull Bragantino é 1º time rebaixado no Brasileirão feminino

Campeãs da Série A2 em 2021, as Bragantinas só fizeram três pontos em 12 rodadas

Fernando Roberto / RB Bragantino Red Bull Bragantino foi campeão da Série A2 em 2021, mas não conseguiu se manter na elite



O Red Bull Bragantino é o primeiro time rebaixado no Campeonato Brasileiro Feminino de 2022. A equipe de Bragança Paulista subiu neste ano para a Série A sendo campeã da Série A2. A equipe não venceu nenhum dos seus 12 jogos, tendo conquistado apenas três pontos. A confirmação do rebaixamento veio fora de campo, com a vitória do Cruzeiro por 4 a 2 contra o Santos nesta quarta-feira, 15. Para encerrar a primeira fase do Brasileirão, o Bragantino ainda joga contra o Santos no próximo domingo, dia 19, às 10h (horário de Brasília), contra o Flamengo dia 3 de agosto e encerra sua participação contra o Cruzeiro em 7 de agosto. O torneio vai dar uma pausa para a realização da Copa América feminina, que começa dia 8 de julho. Avançam para a segunda fase os oito primeiros. Na edição mais disputada dos últimos anos, Internacional, Palmeiras, Corinthians e São Paulo brigam pela liderança.