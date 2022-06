Sem vontade? Flamengo é o time que mais desarma no Campeonato Brasileiro

Para muitos flamenguistas, falta entrega ao time de Paulo Sousa, técnico que vem sendo questionado e pode até deixar o clube nos próximos dias

NAYRA HALM/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO O Flamengo é apenas o 11º colocado do Brasileirão



O Flamengo talvez seja o time que mais está decepcionando nesta edição de Campeonato Brasileiro. Apontado como favorito ao lado de Palmeiras e Atlético-MG, o Rubro-Negro vem colecionando resultados negativos e ocupa apenas a 11ª colocação em nove rodadas disputadas. Para muitos torcedores, falta vontade ao time de Paulo Sousa, técnico que vem sendo questionado. Os números, no entanto, não mostram falta de entrega ao conjunto carioca. De acordo com o “Footstats”, aplicativo especializado em estatísticas de futebol, o Fla é o time que mais tira a bola dos adversários na competição. Até o momento, a equipe flamenguista lidera o quesito, com 162 desarmes. Na sequência, aparecem Atlético-MG (151), Corinthians (143), Coritiba (143) e Santos (136), que completam o top 5.

Ainda nos quesitos defensivos, o Flamengo aparece como o sexto time que mais intercepta no Brasileirão, com 44 passes interrompidos. O Rubro-Negro fica atrás apenas de Botafogo, Athletico-PR, Corinthians, Juventude e Palmeiras. Por outro lado, a equipe carioca é a terceira que menos rebate bolas e somente a nona que comete mais faltas. Buscando a reabilitação no torneio, o time de Paulo Sousa volta a campo nesta quarta-feira, 8, quando visita o Red Bull Bragantino, no Nabi Abi Chedid, pela décima rodada do torneio.