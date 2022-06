Diretoria do Flamengo marca reunião para discutir futuro de Paulo Sousa; veja detalhes

De acordo com o jornalista Guilherme Silva, do Grupo Jovem Pan, o português pode ser demitido ainda antes do duelo com o Red Bull Bragantino

ALEXANDRE NETO/PHOTOPRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Paulo Sousa é o atual técnico do Flamengo e possui contrato com o clube até o fim de 2023



Presidente do Flamengo, Rodolfo Landim irá se reunir com o departamento de futebol do clube ainda nesta segunda-feira, 6, para discutir o futuro de Paulo Sousa, técnico que foi vaiado pela torcida durante a derrota por 2 a 1 diante do Fortaleza, em partida realizada no último domingo, no Maracanã. De acordo com o jornalista Guilherme Silva, do Grupo Jovem Pan, o português pode ser demitido ainda antes do duelo com o Red Bull Bragantino, marcado para esta quarta-feira, 8, no Nabi Abi Chedid, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro.

Apesar do descontentamento com o futebol apresentado pelo Flamengo, que ocupa apenas a 11ª colocação no Brasileirão, a diretoria flamenguista tem dúvidas sobre a demissão de Paulo Sousa. Isto porque o português tem contrato até o fim de 2023 e o rompimento do acordo implicaria em uma alta multa. Além disso, após a saída do interino Maurício Souza, o time rubro-negro não teria um técnico substituto. Ao mesmo tempo, ainda de acordo com a reportagem da Jovem Pan, a cúpula carioca já está começando a discutir nomes de “professores” que podem assumir a vaga do lusitano.