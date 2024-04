Silvio Luiz está internado após passar mal e deixar transmissão da final do Campeonato Paulista

Incidente aconteceu logo após locutor narrar o segundo gol do Palmeiras contra o Santos; ele está consciente e em observação, passando por exames de rotina

Divulgação/Record Silvio Luiz participa das transmissões digitais da Record desde 2022



O narrador Silvio Luiz, de 89 anos, está hospitalizado no hospital Oswaldo Cruz, em São Paulo, desde o último domingo. Sua internação ocorreu após ele se sentir mal durante a final do Campeonato Paulista, entre Palmeiras e Santos — o Verdão foi campeão após vencer por 2 a 0. Silvio está consciente e em observação, passando por exames de rotina. Os médicos que o acompanham consideram seu estado de saúde como bom, porém ainda não há previsão para sua alta hospitalar. O incidente aconteceu logo após o narrador da Record narrar o segundo gol do Verdão sobre o Peixe. Ele recebeu prontamente assistência da equipe médica da emissora, foi encaminhado para atendimento e deixou a transmissão pouco antes do fim do confronto. Desde 2022, Silvio Luiz participa das transmissões digitais do Paulistão pela Record, ao lado dos humoristas Bola e Carioca, em formato mais bem-humorado. Reconhecido como um dos grandes nomes do jornalismo esportivo do país, o locutor criou bordões memoráveis como “pelas barbas do profeta” e “confira comigo no replay”, entre outros.