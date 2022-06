‘Special 1’ no Sport? Clube anuncia Lisca como novo treinador de forma divertida; assista

Em vídeo, torcedor do time pernambucano confunde o treinador brasileiro com José Mourinho

Divulgação/ Sport Clube Recife Lisca assume o Sport até o fim de 2022 e traz auxiliar e preparador físico



O Sport Club de Recife está de treinador novo. Nesta segunda-feira, 27, a equipe anunciou Lisca como o novo técnico da equipe principal masculina um dia após demitir Gilmar dal Pozzo. No vídeo de anúncio, um torcedor confunde Lisca ‘Doido’ com José Mourinho, o Special 1. Mourinho é hoje treinador da Roma, da Itália. (assista o vídeo abaixo). O contrato entre as partes é até o fim do ano e Lisca traz um auxiliar e preparador físico. A partida desta terça-feira, 28, contra o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro Série B, ainda terá o interino César Lucena no banco de reservas. “É com muita honra e muito orgulho que passo a fazer deste grande clube, que tem uma imensa torcida. Conto com todos vocês e com o apoio maciço que bem conheço. Agora juntos vamos buscar o acesso”, afirmou o novo comandante ao site oficial do clube. Sua estreia será contra o Vasco, no fim de semana. Em 2021, Lisca treinou o Vasco na Série B.