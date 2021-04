Sport demite Jair Ventura após eliminação na Copa do Nordeste

O treinador é demitido após a goleada por 4 a 0 sofrida diante do Ceará, em casa, no último sábado, que culminou na eliminação do Leão no torneio regional

Reprodução/Sport Jair Ventura foi demitido pelo Sport após eliminação na Copa do Nordeste



O Sport usou as suas redes sociais na manhã desta segunda-feira, 5, para informar que Jair Ventura não é mais o comandante do seu time principal. O treinador foi demitido de seu cargo após a goleada por 4 a 0 sofrida diante do Ceará, em casa, no último sábado, que culminou na eliminação do Leão na Copa do Nordeste. “Jair Ventura deixa o comando rubro-negro. O Clube agradece todos os serviços prestados pelo técnico, na campanha de permanência da série A, e deseja sorte em sua caminhada!”, informou a agremiação pernambucana.

Jair Ventura foi contratado pelo Sport em agosto do ano passado, tendo a missão de tirar o time da zona de rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro. Após cumprir a sua meta e deixar o Leão na elite do futebol nacional, o técnico teve o seu contrato renovado pela diretoria. O começo da temporada 2021, no entanto, não foi nada bom. Em 12 jogos, a equipe soma três vitórias, três empates e seis derrotas. Ao todo, o treinador deixa o clube com um aproveitamento de 39% em 40 partidas.

Através das redes sociais, Jair Ventura agradeceu o clube e a torcida. “Obrigado pela dedicação de todos, permanecer na primeira divisão do Campeonato Brasileiro era muito importante para as pretensões do Sport e a missão foi cumprida. Quero agradecer pelo empenho dos atletas, a vontade de colaboração de todos os funcionários do clube e também aos dirigentes, aqui fiz muitos amigos”, escreveu o técnico. “Vivi e vi muitos gestos de extremo carinho comigo e minha equipe: tatuagem com meu rosto, as manifestações pelas redes sociais e muitos, mas muitos gestos de enorme cumplicidade com nosso trabalho. Valeu torcedor do Sport por cada momento, vou levar todas essas lembranças para sempre”, completou.