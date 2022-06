Sport homenageia Dom Phillips e Bruno Pereira em uniforme na Série B

O indigenista assassinado torcia para o rubro-negro; clube também pediu Justiça

Reprodução/ Sport Dom e Bruno foram homenageados na camisa de jogo do Sport contra o Naútico



O Sport Club do Recife entrou em campo neste sábado, 18, com uma homenagem ao indigenista Bruno Pereira e o jornalista inglês Dom Phillips, mortos no Vale do Javari, no Amazonas, na semana passada. Bruno era torcedor do Leão e ganhou uma fotinho na parte da frente do uniforme rubro-negro, ao lado do amigo Dom. A hashtag #JusticaParaDomEBruno também estampou o camisa. O Sport empatou em 1 a 1 com o Naútico pelo Campeonato Brasileiro Série B. As investigações da Polícia Federal indicam que Dom e Bruno foram mortos pelos irmãos Amarildo de Oliveira, o pelado, e Oseney de Oliveira, conhecido como Dos Santos. Neste sábado um terceiro suspeito foi preso e outros dois são investigados. O assassinato indignou o país.