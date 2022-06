Calleri é eleito craque do mês no Brasileirão pela segunda vez

Artilheiro do campeonato, o argentino marcou quatro de seus nove gols em maio

FLAVIO CORVELLO/FUTURA PRESS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO



Artilheiro do Campeonato Brasileiro com nove gols, Jonathan Calleri venceu o prêmio de craque do mês de maio entregue pelos organizadores do torneio. O atacante do São Paulo tem nove gols marcados, sendo que quatro deles foram marcados em maio. Essa é a segunda vez que o jogador leva o prêmio, ou seja, ganhou todos até o momento. Em entrevista, Calleri agradeceu o troféu e traçou objetivos. “Comecei o campeonato muito bem, estou em uma boa fase. E espero ajudar o time, que precisa que eu esteja dentro da área. Não estamos no melhor momento com a equipe, mas vamos melhorar e acho que o São Paulo vai brigar por coisas importantes”, disse. Questionado qual teria sido seu gol mais importante no mês, o apaixonado argentino confessou. “Contra o Santos foi muito especial para mim, aniversário da minha namorada e foi no Morumbi com a vitória. Foi um ‘combo'”, declarou. O jogador escolheu a instituição Talentos do Capão, uma ONG que transforma a vida de crianças moradoras do bairro Capão Redondo, zona sul de São Paulo, para receber uma tonelada de alimentos. O São Paulo de Calerri é o quinto colocado no Brasileirão e volta a campo na segunda-feira, 20, para o clássico contra o Palmeiras, no Morumbi.