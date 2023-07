Campeonato Brasileiro tem maioria de técnicos estrangeiros pela primeira vez na história

Deste montante, sete são oriundos de Portugal, enquanto outros quatro são da Argentina

Pela primeira vez na história, o Campeonato Brasileiro tem mais técnicos estrangeiros do que brasileiros. Com o acerto de Eduardo Coudet no Internacional, o torneio passa a ter 11 treinadores nascidos fora do país trabalhando na Série A contra nove de origem nacional, sendo dois interinos, superando o número histórico do início da competição, quando os “gringos” representavam 50% do total. Deste montante, sete são oriundos de Portugal, sendo eles Bruno Lage (Botafogo), Abel Ferreira (Palmeiras), Pedro Caixinha (Red Bull Bragantino), Pepa (Cruzeiro), António Oliveira (Cuiabá), Renato Paiva (Bahia) e Armando Evangelista (Goiás). Já os outros quatros são da Argentina: Jorge Sampaoli (Flamengo), Juan Pablo Vojvoda (Fortaleza), Eduardo Coudet (Internacional) e Ramón Díaz (Vasco). Até o momento, Coritiba e Athletico-PR são os únicos clubes que trabalham com interinos.

VEJA A LISTA DOS TÉCNICOS DO BRASILEIRÃO:

Corinthians – Vanderlei Luxemburgo (BRA)

Palmeiras – Abel Ferreira (POR)

Santos – Paulo Turra (BRA)

São Paulo – Dorival Júnior (BRA)

Red Bull Bragantino – Pedro Caixinha (POR)

Botafogo – Bruno Lage (POR)

Flamengo – Jorge Sampaoli (ARG)

Fluminense – Fernando Diniz (BRA)

Vasco – Ramón Díaz (ARG)

Grêmio – Renato Gaúcho (BRA)

Inter – Eduardo Coudet (ARG)

Atlético-MG – Felipão (BRA)

América-MG – Vagner Mancini (BRA)

Cruzeiro – Pepa (POR)

Bahia – Renato Paiva (POR)

Cuiabá – Antonio Oliveira (POR)

Goiás – Armando Evagelista (POR)

Fortaleza – Juan Pablo Vojvoda (ARG)

Athletico-PR – Wesley Carvalho (BRA/interino)

Coritiba – Thiago Kosloski (BRA/interino)

*Com informações do Estadão Conteúdo