Supercopa do Brasil: CBF libera venda de ingressos para Atlético-MG x Flamengo

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) liberou a venda de ingressos para a partida entre Atlético-MG x Flamengo, marcada para começar às 16 horas (de Brasília) do próximo domingo, 20, na Arena Pantanal, em Cuiabá, pela final da Supercopa – o torneio reúne os vencedores das últimas edições do Brasileirão e da Copa do Brasil. Como o Galo foi campeão das duas competições, o Rubro-Negro acabou com a vaga por ser segundo colocado nos pontos corridos. Os valores variam entre R#300 a inteira e R$ 50 a meia-entrada, e as entradas podem ser adquiridas a partir da próxima sexta-feira, 18, através da internet ou em postos físicos.

SETORES E VALORES

Oeste Inferior (setor misto) – 4.863 lugares – R$ 300 (inteira)/R$ 150 (meia)

Oeste Superior (setor misto) – 7.072 lugares – R$ 120 (inteira)/ R$ 60 (meia)

Leste Inferior (setor misto) – 4.757 lugares- R$ 200 (inteira)/ R$ 100 (meia)

Leste Superior (setor misto) – 7.430 lugares – R$ 120 (inteira)/ R$ 60 (meia)

Norte Inferior (setor exclusivo da torcida do Flamengo) – 3.549 lugares – R$ 100 (inteira) / R$ 50 (meia)

Sul Inferior (setor exclusivo da torcida do Atlético Mineiro) – 3.548 lugares – R$ 100 (inteira) / R$ 50 (meia)