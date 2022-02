Mauro Cezar Pereira vê Flamengo fortalecido e analisa possível contratação de Diego Rossi

Para o comentarista do Grupo Jovem Pan, o reforço trata-se de uma aposta da diretoria, que não tinha muita possibilidade de fechar com Everton Cebolinha, atualmente no Benfica

Montagem sobre fotos/Jovem Pan/Flamengo/Instagram/@diegorossi9 Mauro Cezar Pereira analisou a situação de Rossi, possível novo reforço do Flamengo



O Flamengo está perto de anunciar a contratação de Diego Rossi, atacante uruguaio que estava no Fenerbahçe, da Turquia, emprestado pelo Los Angeles, dos Estados Unidos. Para o comentarista Mauro Cezar Pereira, do Grupo Jovem Pan, o reforço trata-se de uma aposta da diretoria, que não tinha muita possibilidade de fechar com Everton Cebolinha, atualmente no Benfica. Ainda assim, no entendimento do jornalista, o Rubro-Negro carioca já tem um elenco forte e não necessita de muitas aquisições para disputar os campeonatos da temporada 2022 – a equipe de Paulo Sousa disputará Libertadores da América, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, além da Supercopa do Brasil e o Estadual.

“É um jogador que estava nos Estados Unidos, então a gente não sabe como ele vai se adaptar no Brasil. A vantagem é que ele é um atleta jovem, de apenas 23 anos, que vai integrar uma equipe com muitos titulares veteranos. É difícil prever o que ele vai fazer no Flamengo, mas ele estava nos EUA, onde o futebol não é tão forte. Agora, não acho que o clube dependa de tantas contratações, não. O Flamengo tem um elenco muito bom… Contrato Marinho, fechou com o Andreas. Esse Rossi chega para ajudar, atuando pelo lado do campo”, disse Mauro, durante a edição do programa “Bate-Pronto” desta quarta-feira, 16.

