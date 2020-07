Taça Rio: Fluminense transmitirá final contra o Flamengo de maneira gratuita

Tricolor carioca disse que obteve autorização da TV Globo para exibir a decisão do segundo turno do Campeonato Carioca, agendada para a próxima quarta-feira, 8, no Maracanã

LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C Partida entre Flamengo e Fluminense, no Maracanã, em 2019



O Fluminense informou, na manhã desta terça-feira (7), que irá transmitir a final da Taça Rio (segundo turno do Campeonato Carioca) diante do Flamengo, marcada para amanhã (8), às 21h30, no Maracanã. De acordo com o Tricolor, a decisão será exibida na TVFlu de maneira gratuita e irrestrita.

Na segunda-feira (6), Eunice Bitencourt Haddad, da 24ª Vara do Rio de Janeiro, determinou que o confronto não poderá ser transmitido na televisão. Na decisão, a juíza afirmou que a liminar concedida por ela a favor da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj), não é válida para os jogos do Rubro-Negro, já que o clube não tinha contrato com a TV Globo. Desta forma, os clubes podem ceder direitos dos jogos ou fazer a transmissão por conta própria.

Na última quinta-feira, a emissora carioca rescindiu o contrato de transmissão do Campeonato Carioca, após quebra de exclusividade prevista no compromisso assinado com a Ferj e 11 das 12 equipes que jogam o estadual.

Desta forma, o Tricolor carioca, mandante da partida, anunciou. “O Fluminense Football Club obteve autorização da TV Globo e fará a transmissão da partida da final da Taça Rio contra o Flamengo em seu canal de YouTube, a FluTV”, escreveu o clube.

“O clube informa ainda que neste momento pelo bem do futebol, dos torcedores e por ser o primeiro jogo do time profissional transmitido na FluTV, a exibição será aberta de forma gratuita e irrestrita para todos que possuem interesse em assistir a partida no Brasil e no mundo”, completou.