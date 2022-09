Técnico do Del Valle elogia São Paulo e revela tática para levantar a taça da Sul-Americana

Martín Anselmi pretende se aproveitar dos erros dos brasileiros na final deste sábado, 1º, em Córdoba

Reprodução/ Twitter @IDV_EC Independiente chega à sua segunda final da Copa Sul-Americana em sua história



A ambição é a tônica dos técnicos para a final da Copa Sul-Americana, neste sábado, 1º, entre São Paulo e Independiente Del Valle. Rogério Ceni adiantou que não pretende deixar escapar o título e Martín Anselmi revelou que pretende entrar para a história do clube equatoriano levando a taça em cima de erros do time brasileiro, a quem definiu como ‘um dos maiores da América do Sul’.”O São Paulo é um time oito vezes mais velho que nós e, claro, com tantos anos de história, é sem dúvida um dos maiores da América do Sul. Ganhou a Libertadores e a Sul-Americana. Enfrentar uma equipe como eles nos leva aos nossos limites e adoramos o desafio de enfrentá-los”, disse Anselmi. O treinador argentino prevê muita dificuldade na decisão deste sábado, no estádio Mario Kempes, em Córboba, afirmou que os pais e a mulher já estão sofrendo por antecedência e tentará sair vencedor partindo para cima do São Paulo. “O Independiente tem um modelo de propor o jogo e na final temos de provar contra os melhores. Vamos com essa ilusão”, revelou. “O São Paulo experimentou vários sistemas e jogadores (na Sul-Americana). Mas ultimamente encontrou a equipe, que ataca e defende com muita gente. Vamos tentar propor o nosso jogo e a nossa intenção é fazer o rival errar”. Mesmo com minoria nas arquibancadas – o clube solicitou somente 1,5 mil ingressos -, Anselmi revela que o Independiente Del Valle entrará em campo para representar 17 milhões de torcedores. “Para nós é uma grande responsabilidade porque sendo uma equipe tão jovem, carregamos a bandeira equatoriana. Atrás de nós temos 17 milhões de torcedores que querem que levemos a Sul-Americana ao Equador”, falou. “A história é escrita por quem ganha e nós queremos escrevê-la”.

