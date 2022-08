Técnico do Vélez Sarsfield usa estratégia inusitada para ter vantagem contra o Flamengo; confira 

O Rubro-Negro visita o time argentino nesta quarta-feira, 31, pela rodada de ida da semifinal da Copa Libertadores da América

DANIEL CASTELO BRANCO/DIA ESPORTIVO/ESTADÃO CONTEÚDO Pedro celebrando vitória do Flamengo sobre o Corinthians, pela Libertadores



Vélez Sarsfield e Flamengo começam a disputar uma vaga na final da Copa Libertadores da América 2022 a partir das 21h30 (de Brasília) desta quarta-feira, 31, no José Amalfitani, em Buenos Aires – o confronto de volta está marcado para 7 de setembro, no Maracanã. Considerado “azarão”, o time argentino adotará uma estratégia inusitada para surpreender os comandados de Dorival Júnior. De acordo com a apuração do jornalista Mauro Cezar Pereira, do Grupo Jovem Pan, o treinador Alexander ‘Cacique’ Medina pediu para o clube prejudicar o campo do próprio estádio para atrapalhar a troca de passes do Rubro-Negro. “Um colega da imprensa argentina me confirmou que o Cacique Medina mandou deixar o gramado queimado para prejudicar o Flamengo. Ele me disse que foi um pedido ‘especial’ do treinador para atrapalhar o jogo do Flamengo”, revelou durante o programa “Bate-Pronto”. Em território argentino, a equipe carioca está treinando nas instalações do Boca Juniors e só poderá fazer atividades na casa do Vélez uma hora antes do confronto, já no aquecimento. Em imagens divulgadas pela “ESPN”, o gramado do estádio aparece seco e em estado ruim, diferente das últimas partidas.