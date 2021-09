Thiago Asmar revela conversa com Marcos Braz sobre interesse do Flamengo em Dani Alves; confira

O repórter do Grupo Jovem Pan entrou em contato com o dirigente flamenguista para saber sobre uma possível negociação com o veterano, que entrou em rota de colisão com o São Paulo

Montagem sobre fotos/Reprodução/Jovem Pan/Pedro H. Tesch/Estadão Conteúdo/FlaTV Thiago Asmar revelou conversa com Marcos Braz, vice do Flamengo, sobre Daniel Alves



O repórter Thiago Asmar, do Grupo Jovem Pan, revelou que conversou com Marcos Braz, vice-presidente do Flamengo, sobre um possível interesse do clube carioca em contar com Daniel Alves. O lateral-direito, que entrou em rota de colisão com a diretoria do São Paulo por uma dívida de R$ 18 milhões, não vestirá mais as cores do Tricolor, de acordo com a diretoria paulista. Além disso, o veterano entrou em campo em apenas seis jogos neste Campeonato Brasileiro, podendo ainda se transferir para outra equipe da Série A ainda nesta temporada.

Participando do programa “Canelada”, Thiago Asmar perguntou sobre uma publicação de Marcos Braz no Instagram. Nela, o dirigente flamenguista postou uma imagem de uma árvore juazeiro – o baiano Daniel Alves é nascido na cidade do mesmo nome. Questionado, o vice do Rubro-Negro negou o interesse no atleta do São Paulo, mas deu uma resposta semelhante com a dada sobre David Luiz antes do clube anunciar o zagueiro. Assista ao vídeo abaixo e entenda mais.